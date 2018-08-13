В Краснодаре с 2017 года ищут пропавшего пенсионера

Краснодарский край

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В Краснодаре разыскивают 65-летнего Леонида Виноградова

Мужчина со 2 июля 2017 года перестал выходить на связь с родственниками.

Он живет в садовом товариществе «Кубанские зори» рядом со станицей Елизаветинской. На вид ему 60-65 лет, рост — 175 см. Имеет худощавое телосложение, европейский тип лица, карие глаза, черные волосы и усы, дугообразные брови.

Среди особых примет — шрам в области затылка. Мужчина страдает потерей памяти, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Граждан, которые знают о местонахождении Леонида Виноградова, просят сообщить в отдел полиции или позвонить по номерам: 8 (861) 226-52-22, 8 (918) 213-62-72 или 102.

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