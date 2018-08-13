Яблоновский мост планируют открыть 13 августа в 12:00

Адыгея, Краснодарский край

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Ремонт на Яблоновском мосту завершили раньше срока, его планируют открыть 13 августа во второй половине дня

На Яблоновском мосту полностью заменили шесть температурных швов. Специалисты работали круглосуточно, поэтому ремонт завершили на неделю раньше срока.

Рабочие нанесли последний слой выравнивающей заливки на всех швах. Уже сделали дорожную разметку.

После того, как работы примут специалисты, запустят движение транспорта. Ориентировочно это произойдет в 12:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, Яблоновский мост перекрыли для движения автомобилей в ночь на 6 августа.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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