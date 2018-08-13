Пропавшую в Лабинском районе девочку нашли живой
Краснодарский край Маша Томилина
Полиция нашла пропавшую без вести 13-летнюю жительницу Лабинского района Анастасию Буртовую
Как сообщали Юга.ру, вечером 8 августа школьница вышла из дома в Лабинске и на рейсовом автобусе отправилась в Курганинск. После этого она перестала выходить на связь.
Вечером 10 августа ее нашли живой в Курганинске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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