Пропавшую в Лабинском районе девочку нашли живой

Краснодарский край

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Полиция нашла пропавшую без вести 13-летнюю жительницу Лабинского района Анастасию Буртовую

Как сообщали Юга.ру, вечером 8 августа школьница вышла из дома в Лабинске и на рейсовом автобусе отправилась в Курганинск. После этого она перестала выходить на связь.

Вечером 10 августа ее нашли живой в Курганинске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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