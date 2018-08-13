В Краснодаре для подготовки к отопительному сезону начнут отключать электричество

Краснодарский край

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Из-за модернизации подстанции «Северной» с 13 по 16 августа в некоторых районах временно отключат электроэнергию

На подстанции уже установили новое оборудование. Для того, чтобы ввести его в эксплуатацию, необходимо временно отключить электричество. На всех социальных объектах в это время установят дизельные подстанции.

Работы необходимы для подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Свет будут отключать:

  • 13 августа с 00:00 до 12:00 — в поселках Калинино, Российском, Индустриальном, Зональном, Дивном, Лорис, Победителе, на хуторе Ленина, во 2-м отделении с/х «Краснодарское».
  • 14 августа с 00:00 до 12:00 — в поселке Знаменском, в районе улиц Российской, Беговой, 3-й Трудовой, Ростовского и Ейского шоссе, в садовых товариществах «Урожай» и «Краснодаргорстрой».
  • 15 августа с 00:00 до 12:00 — в поселках Лорис, Знаменском, Новознаменском, в районе улиц Большевистской, Раздольной, Ягодина, Ивана Кожедуба, Ивана Рослого.
  • 16 августа с 00:00 до 12:00 — в районе 3-го отделения ОПХ «Центральное», улиц Вольной, Берлизова, Дорожной, Пригородной, в поселках Северном, Дивном, Индустриальном, Зональном, Победителе.
Краснодар Кубаньэнерго
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В Краснодаре для подготовки к отопительному сезону начнут отключать электричество

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