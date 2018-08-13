Путин рассказал о планах к 2025 году построить в Каспийске глубоководный порт

В районе Каспийска к 2025 году планируется начать строительство глубоководного порта, заявил президент России Владимир Путин

Глава государства сообщил на V Каспийском саммите в казахстанском Актау, что в стране реализуется стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года, предусматривающая комплексную модернизацию морских коммуникаций, а также сопутствующей ж/д и автомобильной инфраструктуры.

В частности, к 2025 году планируется построить в Каспийске новый глубоководный порт, который сможет принимать большегрузные суда с нагрузкой от 15 до 25 тыс. тонн, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, 12 августа в Актау начался V саммит глав прикаспийских государств, в котором приняли участие президенты Казахстана, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и России — Нурсултан Назарбаев, Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин. Стороны планировали закрепить правовой статус Каспийского моря.