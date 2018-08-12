Правовой статус Каспийского моря закрепят на саммите в Казахстане

В рамках Пятого саммита каспийских государств, который проходит в казахстанском Актау, президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана планируют принять Конвенцию по правовому статусу Каспия

Владимир Путин, Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов, а также правительственные делегации планируют рассмотреть ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятерки».Также планируется определить приоритеты развития на период следующей встречи в таком формате.

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря должно стать ключевым событием саммита, сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры о правовом статусе богатого природными ресурсами Каспия ведутся более 20 лет, различия в позициях пяти государств региона тормозили принятие документа о правовом статусе моря. По ключевым положениям конвенции участники «каспийской пятерки» договорились в декабре 2017 года по итогам прошедшей в Москве встречи министров иностранных дел пяти стран. Тогда же был готов текст документа, который ждет подписания.

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Документ фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Также затрагиваются темы экологии, правил судоходства, рыболовства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов, передает «Интерфакс».

Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро, либо как полноценное море из-за своих размеров. В РФ Каспий омывает берега Дагестана, Калмыкии и Астраханской области. Российские власти в последние годы начали активно развивать Каспийский регион. Спецредставителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона был назначен экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.