В Курганинском районе ищут пропавших брата и сестру

Краснодарский край

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Двое подростков - 15-летняя Анастасия и 14-летний Никита Вороновы — пропали в Курганинском районе Кубани

11 августа брат и сестра ушли из дома и до сих пор не вышли на связь. Мать подростков обратилась в полицию.

Поисками занимаются все наружные службы полиции, созданы поисковые группы.

«В настоящее время отрабатываются места возможного нахождения подростков. Несовершеннолетние могут направляться на попутном транспорте в Тимашевский район», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские просят сообщить любую информацию о пропавших по телефонам: 02, 8(86147)2-55-44, 8(952)841-50-56 или 8(918)325-24-73.
На Никите были темно-синий спортивный костюм и шлепанцы. На Анастасии — синяя джинсовая куртка, черные кеды и темные джинсы, с собой она взяла зеленый рюкзак.

Дети Курганинский район
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В Курганинском районе ищут пропавших брата и сестру
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