В Сочи объявили экстренное предупреждение по ливням и смерчам

Краснодарский край

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12-13 августа в Сочи прогнозируются ливни с градом и формирование смерчей

«В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 12 августа, а также в течение ночи и утра 13 августа на территории Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве предупредили, что из-за осадков возможны резкие подъемы уровней воды в реках и на отдельных малых водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селей малого объема.

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