«Ростов» на своем поле проиграл «Крыльям Советов»

Футбольный клуб «Ростов» 11 августа уступил «Крыльям Советов» в матче 3-го тура чемпионата России

Игра состоялась на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч встречи забил форвард «крыльев» Александр Соболев в добавленное к первому тайму время.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет дома 19 августа против дебютанта премьер-лиги — красноярского «Енисея».

Как сообщали Юга.ру, ранее 11 августа «Анжи» уступил «Спартаку», во втором тайме оставшись на поле вдевятером.