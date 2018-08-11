«Ростов» на своем поле проиграл «Крыльям Советов»

Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный клуб «Ростов» 11 августа уступил «Крыльям Советов» в матче 3-го тура чемпионата России

Игра состоялась на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч встречи забил форвард «крыльев» Александр Соболев в добавленное к первому тайму время.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет дома 19 августа против дебютанта премьер-лиги — красноярского «Енисея».

Как сообщали Юга.ру, ранее 11 августа «Анжи» уступил «Спартаку», во втором тайме оставшись на поле вдевятером.

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