Четыре человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром

Краснодарский край

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На подъезде к Краснодару ночью 10 августа произошла автомобильная авария, жертвами которой стали четыре человека

ДТО случилось около 22:00 на 1-м км западного подъезда к Краснодару. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречку и врезался в Nissan Tiida.

На месте аварии погибли женщина, которая была за рулем Mitsubishi, и две ее пассажирки, а также женщина из Nissan. Мужчину, которые ехал в Nissan, доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП Краснодар
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