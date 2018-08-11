Четыре человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
Краснодарский край Маша Томилина
На подъезде к Краснодару ночью 10 августа произошла автомобильная авария, жертвами которой стали четыре человека
ДТО случилось около 22:00 на 1-м км западного подъезда к Краснодару. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречку и врезался в Nissan Tiida.
На месте аварии погибли женщина, которая была за рулем Mitsubishi, и две ее пассажирки, а также женщина из Nissan. Мужчину, которые ехал в Nissan, доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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