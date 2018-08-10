В Ставрополе у наркоторговца нашли амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази и гашиш — всего 5,5 тыс. доз

В Ставропольском крае сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков перекрыли канал поставки запрещенных веществ на территорию краевого центра

Полицейские установили машину, на которой ездит молодой человек, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, и остановили его на улице Ставрополя. В автомобиле обнаружили несколько пакетов с порошкообразными веществами и таблетками. Молодого человека задержали.

Кроме того, полицейские нашли в Изобильненском городском округе тайник с разными наркотиками, оставленный подозреваемым.

Экспертиза показала, что изъятые вещества — 1 кг амфетамина, 550 граммов метамфетамина, 16 граммов кокаина, более 550 таблеток экстази и 15 граммов гашиша. Из этих наркотиков можно было сделать более 5,5 тыс. разовых доз.