В Ставрополе у наркоторговца нашли амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази и гашиш — всего 5,5 тыс. доз
В Ставропольском крае сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков перекрыли канал поставки запрещенных веществ на территорию краевого центра
Полицейские установили машину, на которой ездит молодой человек, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, и остановили его на улице Ставрополя. В автомобиле обнаружили несколько пакетов с порошкообразными веществами и таблетками. Молодого человека задержали.
Кроме того, полицейские нашли в Изобильненском городском округе тайник с разными наркотиками, оставленный подозреваемым.
Экспертиза показала, что изъятые вещества — 1 кг амфетамина, 550 граммов метамфетамина, 16 граммов кокаина, более 550 таблеток экстази и 15 граммов гашиша. Из этих наркотиков можно было сделать более 5,5 тыс. разовых доз.
Следствие установило, что мужчина собирался продать запрещенные вещества через оптовые закладки на территории Ставрополя, передает пресс-служба краевого управления МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).
Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в Крыму задержали девушку с кокаином и экстази на 545 тыс. рублей.
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