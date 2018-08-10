В Ставрополе у наркоторговца нашли амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази и гашиш — всего 5,5 тыс. доз

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков перекрыли канал поставки запрещенных веществ на территорию краевого центра

Полицейские установили машину, на которой ездит молодой человек, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, и остановили его на улице Ставрополя. В автомобиле обнаружили несколько пакетов с порошкообразными веществами и таблетками. Молодого человека задержали.

Кроме того, полицейские нашли в Изобильненском городском округе тайник с разными наркотиками, оставленный подозреваемым.

Экспертиза показала, что изъятые вещества — 1 кг амфетамина, 550 граммов метамфетамина, 16 граммов кокаина, более 550 таблеток экстази и 15 граммов гашиша. Из этих наркотиков можно было сделать более 5,5 тыс. разовых доз.

Читайте также:

Следствие установило, что мужчина собирался продать запрещенные вещества через оптовые закладки на территории Ставрополя, передает пресс-служба краевого управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в Крыму задержали девушку с кокаином и экстази на 545 тыс. рублей.

Наркотики Полиция Ставрополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Северском районе на площади в тысячу кв. метров горит поле и дом
В Турции задержали путешественника из Армавира и его друга. Они добрались туда вплавь из Крыма
Сыроделы Адыгеи подали в суд на производителей адыгейского сыра из других регионов РФ
На Кубани пьяный 17-летний водитель без прав устроил ДТП с тремя машинами
В Ставрополе у наркоторговца нашли амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази и гашиш — всего 5,5 тыс. доз
В Ростовской области подросток погиб от удара током, когда пылесосил автомобиль

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале