В центре Ростова мужчина ударился головой об асфальт и порезал себя лезвием

В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской 10 августа мужчина порезал себе руку

В группе «Ростов главный» в соцсети «Вконтакте» очевидцы опубликовали фотографии, на которых асфальт залит кровью. По словам пользователей, ростовчанин бился головой о столбы и асфальт, затем достал из кармана лезвие и порезал руку.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что мужчину госпитализировали, его личность устанавливают. По факту проводят проверку.

Как писали Юга.ру, в Ростове в марте мужчина с ножом напал на прохожих и ранил несколько человек