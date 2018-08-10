В Лабинском районе пропала 13-летняя девочка

В Лабинском районе Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения 13-летней Анастасии Буртовой

По предварительным данным, вечером 8 августа девочка ушла из дома на улице Транспортной в Лабинске и на рейсовом автобусе уехала в Курганинск. Там 9 августа ее видели очевидцы. Буртова на связь не выходила, ее местонахождение не установлено. Девочка могла уехать с молодым человеком в Краснодар, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому кракю.

На вид Анастасии Буртовой 13-14 лет, у нее голубые глаза, темно-русые волнистые волосы, девушка среднего телосложения. В день пропажи была одета в черные штаны, белую футболку, кеды, при себе у нее был серый рюкзак.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Следствие просит всех, кому известно, где находится пропавшая, обратиться по телефонам: 8(989) 803-17-41, 02 или 102.