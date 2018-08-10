В выходные на Кубани будет дождливо

В Краснодарском крае 11 и 12 августа синоптики прогнозируют осадки

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу на юге региона ожидается кратковременный дождь с грозой, днем в воскресенье осадки пройдут в некоторых районах края. Ночная температура — 15-20 °С, местами в юго-восточных предгорьях похолодает до 11-16 °С, днем воздух прогреется до 25-30 °С. Ветер 5-10 м/с, в отдельных пунктах порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье в районе Сочи также прогнозируют грозовые дожди. Ночная температура — 17-22 °С, днем будет 25-30 °С. Ветер 12-14 м/с, местами 15-20 м/с, в Новороссийске порывы 23-28 м/с. Температура морской воды в Приморско-Ахтарске, Темрюке, Анапе, Новороссийске и Геленджике — 23-24 °C, в Ейске — 25 °C, в Туапсе и Сочи — 27 °C.