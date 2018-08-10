В Краснодаре бездомный убил женщину в подъезде

Краснодарский край

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В Краснодаре задержали бездомного, который 30 июля на лестничной площадке многоквартирного дома убил женщину

По версии следствия, 30 июля бездомный ночевал в подъезде многоквартирного дома на улице Тургенева. Утром пришла уборщица и попросила его уйти. Тогда 41-летний мужчина достал кухонный нож и ударил им женщину в грудь, отчего она скончалась. После убийства подозреваемый скрылся, а 39-летнюю женщину обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.

Бездомного задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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