Ко Дню строителя сотрудники компании «ЮгСтройИнвест» получили награды

В Краснодаре ко Дню строителя прошла торжественная церемония награждения представителей отрасли

Праздник прошел 9 августа в зале филармонии имени Пономаренко. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил строителей с профессиональным праздником. «Строители как никто другой отвечают за то, в каких условиях живут кубанцы, насколько благоустроено их жилье. Самое главное, чтобы вы строили для других, как для себя — тогда города станут более благоустроенными, в них будет комфортно жить», — сказала глава Кубани. Он поблагодарил сотрудников группы компаний «ЮгСтройИнвест» за вклад, который они вносят в развитие Краснодара. За 15 лет работы на строительном рынке Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону компания получила репутацию надежного застройщика. Труд строителей отметили высокими федеральными наградами, сообщили в пресс-службе компании. Гендиректор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов получил почетную грамоту Совета Федерации и почетный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Краевые власти отметили заслуги Иванова медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, благодарственным письмом ЗСК, а также медалью Национального объединения строителей «За заслуги». Заместитель генерального директора Алексей Иванов удостоен благодарности губернатора Кубани. В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев присвоил Юрию Иванову звание «Лучший строитель Дона». Администрация Ростова-на-Дону вручила почетные грамоты Юрию Иванову и его заместителю Алексею Иванову. Заместитель генерального директора также получил медаль «За заслуги перед Ставрополем». Директору по строительству Игорю Кобозеву и главному инженеру Владимиру Скорикову присвоили почетное звание «Заслуженный строитель Кубани». Сотрудников ЮСИ наградили почетными грамотами департамента строительства Краснодарского края и Регионального объединения строителей Кубани. «Эти награды — это подтверждение мастерства сотрудников группы компаний "ЮгСтройИнвест". Это стимул не останавливаться на достигнутом, развиваться, удерживать высокие позиции. Хочу выразить благодарность сотрудникам компании за их трудолюбие, профессионализм и ответственный подход к делу», — сказал Юрий Иванов.