Ко Дню строителя сотрудники компании «ЮгСтройИнвест» получили награды
В Краснодаре ко Дню строителя прошла торжественная церемония награждения представителей отрасли
Праздник прошел 9 августа в зале филармонии имени Пономаренко. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил строителей с профессиональным праздником.
«Строители как никто другой отвечают за то, в каких условиях живут кубанцы, насколько благоустроено их жилье. Самое главное, чтобы вы строили для других, как для себя — тогда города станут более благоустроенными, в них будет комфортно жить», — сказала глава Кубани.
Он поблагодарил сотрудников группы компаний «ЮгСтройИнвест» за вклад, который они вносят в развитие Краснодара. За 15 лет работы на строительном рынке Краснодара, Ставрополя и Ростова-на-Дону компания получила репутацию надежного застройщика. Труд строителей отметили высокими федеральными наградами, сообщили в пресс-службе компании.
Гендиректор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов получил почетную грамоту Совета Федерации и почетный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Краевые власти отметили заслуги Иванова медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, благодарственным письмом ЗСК, а также медалью Национального объединения строителей «За заслуги». Заместитель генерального директора Алексей Иванов удостоен благодарности губернатора Кубани.
В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев присвоил Юрию Иванову звание «Лучший строитель Дона». Администрация Ростова-на-Дону вручила почетные грамоты Юрию Иванову и его заместителю Алексею Иванову.
Заместитель генерального директора также получил медаль «За заслуги перед Ставрополем». Директору по строительству Игорю Кобозеву и главному инженеру Владимиру Скорикову присвоили почетное звание «Заслуженный строитель Кубани». Сотрудников ЮСИ наградили почетными грамотами департамента строительства Краснодарского края и Регионального объединения строителей Кубани.
«Эти награды — это подтверждение мастерства сотрудников группы компаний "ЮгСтройИнвест". Это стимул не останавливаться на достигнутом, развиваться, удерживать высокие позиции. Хочу выразить благодарность сотрудникам компании за их трудолюбие, профессионализм и ответственный подход к делу», — сказал Юрий Иванов.
За 15 лет работы ЮСИ получил золотой знак «Надежный застройщик России», победил в конкурсах «100 лучших товаров России» и «Сделано в России». Сейчас «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков страны по объемам строительства.
С рабочим визитом в микрорайоне «Губернский» 9 августа побывал мэр Краснодара Евгений Первышов. Он осмотрел новую дорогу, которую проложили за один месяц. Глава города выразил благодарность «ЮгСтройИнвесту» и его руководителю. Мэр отметил, что компания является локомотивом строительной отрасли всего города. В завершение встречи Первышов поздравил всех с профессиональным праздником.
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