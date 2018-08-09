В ростовской ветклинике животных принимает енот

В Ростове енот Еша успокаивает пациентов в ветеринарной клинике, наблюдает за операциями и обнимает животных и людей

Животное появилось в семье ветеринарного врача Алексея Кротова и его жены Надежды около двух лет назад.

«Мы увидели, что его гнетет, когда мы сажаем его в клетку. Мы машину паркуем, открываем дверь, и он бегом, через весь тротуар, стоит уже скребется в дверь клиники. Он знает: здесь ему спокойно. Бежит сразу в свой вольер», — рассказывает ТАСС Надежда. Ешка живет в клинике постоянно — он боится улицы, громких звуков.

Сейчас енот ведет себя в клинике как хозяин, он встречет гостей и помогает пациентам дождаться очереди к врачу. Животные реагируют на енота по-разному: одни — дружелюбно (в основном собаки), а кошки и другие еноты — настороженно.

«Он гуляет по клинике и видит все, что происходит. Но Еша не мешает, только наблюдает за процессом, который происходит в операционной, с вершины шкафа», — объясняет Надежда.

Как писали Юга.ру, в Ростове открылось первое в городе енотокафе.



