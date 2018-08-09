В Сочи мужчину задержали по обвинению в убийстве девочки, пропавшей в августе прошлого года

В Сочи по обвинению в убийстве падчерицы задержали мужчину

По версии следствия, в августе 2017 года девочка с бывшим мужем своей матери приехала из Волгодонска в Адлер. В лесу недалеко от поселка Лоо отчим и девочка поссорились из-за ее нежелания возвращаться к матери. Тогда мужчина, по его словам находившийся в состоянии наркотического опьянения, ударил падчерицу камнем по затылку, от чего она умерла.

После он покинул место преступления и скрывался в разных регионах России. Его задержали в августе в Орловской области и доставили в следственный отдел по Адлерскому району города Сочи, где он дал признательные показания.

Девочку объявили в розыск, но сейчас ее останки обнаружили. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СК РФ.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается.