Житель Чечни ранил ножом двоих соседей и убил восьмилетнего мальчика

Чечня

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В Чечне возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который убил ребенка и ранил еще двоих человек

Это случилось 8 августа в селе Беной-Ведено Ножай-Юртовского района. По данным следствия, мужчина ударил складным ножом восьмилетнего сына своего соседа. После этого он направился домой к еще двум мужчинам, к которым испытывал неприязнь. Мужчина также нанес соседям ножевые ранения.

От полученных травм ребенок скончался в реанимационном отделении больницы. Двоих других пострадавших госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Сейчас устанавливают все обстоятельства преступления. Назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая, сообщает пресс-служба СУ СК России по Чеченской Республике.

Следственный комитет Убийство
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