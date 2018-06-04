В Дагестане задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве ровесника
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, его заподозрили в убийстве
Преступление произошло в селе Мюрего Сергокалинского района на улице Совхозной. По предварительным данным, 3 июня около 13:00 поссорились двое 17-летних подростков. Один из них ударил оппонента по голове камнем и металлическим прутом. Пострадавший умер на месте.
Второго участника драки задержали. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.