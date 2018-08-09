В Сочи состоится благотворительный хоккейный матч с участием мировых звезд

Игра под названием «Друзья России и Финляндии» состоится 22 августа в 16:00 на арене «Шайба» в Сочи

Матч пройдет в рамках акции «От чистого сердца». Планируется, что все собранные средства направят на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В составе команд на лед выйдут звезды мирового хоккея: Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Теему Селянне, Яри Курри, Патрик Лайне и многие другие. В 14:30 в фойе ледовой арены пройдет автограф-сессия», — говорится на сайте Федерации хоккея России.

Как сообщали Юга.ру, 22 августа президент Финляндии Саули Ниинистё планирует приехать с рабочим визитом в Сочи.