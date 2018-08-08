Президент Финляндии приедет в Сочи в августе
Краснодарский край Валерия Дульская
Президент Финляндии Саули Ниинисте планирует приехать с рабочим визитом в Сочи 22 августа
«Визит президента Финляндии в Сочи запланирован на 22 августа», — сказал дипломированный источник ТАСС.
До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Ниинисте запланирован на конец августа.
Также 22 августа на стадионе «Шайба» должен состояться матч «Друзья России и Финляндии» в рамках благотворительной акции «От чистого сердца», сообщает «Коммерсантъ».
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