Президент Финляндии приедет в Сочи в августе

Краснодарский край

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Президент Финляндии Саули Ниинисте планирует приехать с рабочим визитом в Сочи 22 августа

«Визит президента Финляндии в Сочи запланирован на 22 августа», — сказал дипломированный источник ТАСС.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Ниинисте запланирован на конец августа.

Также 22 августа на стадионе «Шайба» должен состояться матч «Друзья России и Финляндии» в рамках благотворительной акции «От чистого сердца», сообщает «Коммерсантъ».

Сочи
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