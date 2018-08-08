В здании правительства Южной Осетии произошел пожар
Южная Осетия Елена Лободина
На первом этаже здания администрации правительства Южной Осетии в Цхинвале произошел пожар
«Возгорание произошло в одном из помещений здания. По предварительной информации, причиной послужило короткое замыкание электросетей», — сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Огонь охватил порядка 150 кв. метров. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив проникновения огня в основную часть комплекса правительственных объектов.
Проводилась эвакуация. В результате пожара никто не пострадал.
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