В здании правительства Южной Осетии произошел пожар

Южная Осетия

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На первом этаже здания администрации правительства Южной Осетии в Цхинвале произошел пожар

«Возгорание произошло в одном из помещений здания. По предварительной информации, причиной послужило короткое замыкание электросетей», — сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Огонь охватил порядка 150 кв. метров. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив проникновения огня в основную часть комплекса правительственных объектов.

Проводилась эвакуация. В результате пожара никто не пострадал.

Пожары
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