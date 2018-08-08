На Дону начальника ГИБДД Донецка госпитализировали после ДТП
Ростовская область Елена Лободина
Два человека, в том числе начальник отделения ГИБДД Донецка Ростовской области, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей
Авария произошла утром 8 августа на 372 км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский. Там столкнулись Hyundai Accent и Toyota Camry под управлением сотрудника полиции, который направлялся к месту службы.
«По предварительным данным, в ДТП виноват водитель машины, который выехал на встречную полосу движения, и допустил столкновение с автомобилем, в котором находился офицер полиции», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.
После аварии госпитализированы были оба водителя.
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