В Адыгее бывший глава банка осужден на 7 лет колонии за ущерб клиентам в миллиард рублей

Адыгея

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Вынесен приговор обвиненному в преднамеренном банкротстве банка «Новация» руководителю учреждения

Как сообщали Юга.ру, бывший председатель правления банка «Новация» обвинялся в злоупотреблении полномочиями и намеренном банкротстве банка. 

«В суде установлено, что с октября 2014 года по январь 2017 года бывший руководитель банка единолично одобрил выдачу 30 кредитов, необеспеченных имуществом заемщиков либо их поручителей, физическим и юридическим лицам, неспособным осуществить возврат денежных средств, на общую сумму, превысившую 1 млрд рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры РФ.

Действия финансиста привели к невозможности банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, что повлекло его банкротство. Мужчина нанес клиентам ущерб в размере 1 млрд рублей.

Майкопский городской суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься банковской деятельностью на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

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