В Краснодаре на два дня закроют перекресток Тургенева и Бабушкина и отключат светофор на Гагарина

В Краснодаре из-за ремонтных работ на двое суток закроют движение на перекрестке улиц Тургенева и Бабушкина, а на перекрестке в двух кварталах - Тургенева и Гагарина не будет работать светофор

Работы по капремонту Тургенева в районе пересечения с Бабушкина будут проводиться с 00:00 часов 11 августа до 4:00 часов 13 августа. Здесь будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. Этот перекресток закроют для проезда, при этом откроют проезд по ул. Артиллерийской. По окончании работ участок сразу откроют для проезда.

Светофор, регулирующий движение на пересечении Тургенева и Гагарина не будет работать с 9:00 9 августа по 2 августа. Причина отключения — частичная реконструкция светофорного объекта в связи с демонтажем опор освещения, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.