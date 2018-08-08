Кадыров рассказал, почему дети Чечни самые здоровые в России, и показал видео своих тренировок

Чечня

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил, почему детей региона признали самыми здоровыми в России

По мнению Кадырова, большое значение имеет пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В прошлом году в республике открыли новые больницы и спортшколы. Кроме того, немаловажную роль играет религия и минимальное употребление алкоголя.

Этим же вечером глава региона выложил в соцсети фото и видео со своей тренировки. В комментарии он написал, что регулярно занимается спортом: делает упражнения на укрепления мышц, занимается на тренажерах и бегает.

Как сообщали Юга.ру, в Министерстве здравоохранения назвали регионы России, где зарегистрировали больше и меньше всего болезней среди детей до 14 лет. Первое место заняла Чеченская Республика.

Дети Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ Рамзан Кадыров
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