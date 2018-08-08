В Краснодаре и Новороссийске стартовала благотворительная акция «Подари знания»

В супермаркетах «Табрис» в Краснодаре и Новороссийске совместно с благотворительным фондом «Анастасия» проходит акция «Подари знания»

Участвующие в акции предметы отмечены особым стикером. Это школьные принадлежности и товары для творчества — наборы для лепки, пластилин, блокноты, альбомы для рисования, тетради, ручки, карандаши, рюкзаки. С каждой покупки, совершенной с 6 августа по 6 сентября, в пользу благотворительного фонда будут перечислены 10 рублей. Эти средства помогут его подопечным собраться в школу.

«Ребенку тяжело понять, почему у него нет нового рюкзака, как у одноклассников, нет таких же ярких пеналов или тетрадок с героями мультфильмов. Часть наших подопечных находится в приютах, где, конечно, канцелярские товары приобретаются за счет бюджетных средств, но этого, как правило, недостаточно. Средства с акции "Подари знания" мы направим на покупку учебных принадлежностей для нуждающихся ребят. Для нас и нашего постоянного партнера — сети супермаркетов "Табрис" очень важно, чтобы все дети чувствовали себя равными, даже в мелочах», — отметила президент фонда «Анастасия» Марина Шамара.

«Табрис» сотрудничает с фондом «Анастасия» с 2015 года. Акция «Подари знания» станет четвертой по счету.

«Польза для общества — один из наших приоритетов. Мы хотим быть полезными каждому жителю Краснодара и Новороссийска — своим ассортиментом, своими услугами и, конечно, своими добрыми делами. Мы сотрудничаем с фондом "Анастасия" уже четвертый год и рады, что можем помочь подопечным фонда и сделать их жизнь лучше», — отметила коммерческий директор сети супермаркетов «Табрис» Наталья Судакина.