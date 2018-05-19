В Краснодаре казаки-дружинники помогли раскрыть 241 преступление

В Краснодаре прошел отчетный сбор Екатеринодарского районного казачьего общества

В работе сбора принял участие атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края, казачий генерал Николай Долуда. Атаман Екатеринодарского районного казачьего общества Сергей Васин выступил с отчетом.

«В работе Екатеринодарского общества есть бесспорно положительная динамика. Значительно выросла строевая выучка казаков, на высоте -дисциплина. Казаки достигли успехов в охране общественного порядка, готовят молодёжь к службе в армии, участвуют в работе призывных комиссий, первыми приходят на помощь там, где это нужно. Видна работа хуторских и станичных атаманов. С участием казачества в Краснодаре проходят общественно-значимые, политические, спортивные мероприятия», — сказал Долуда.

Васин сообщил, что численность ЕРКО достигает 2,4 тыс. казаков. В структуре общества — 32 первичных казачьих общества (30 хуторских и 2 станичных). Все входят в состав Кубанского казачьего войска и состоят в государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации. В краснодарской казачьей дружине — 293 человека.

Васин рассказал, что полицией вместе с казаками-дружинниками в Краснодаре раскрыто 241 преступление, выявлено 7682 административных правонарушения, задержаны 56 человек, находящихся в розыске. Проведено почти 100 рейдов, закрыто 10 наркопритонов, 94 человека задержаны за распространение и хранение наркотиков.

«В 2017 году 50 казаков-дружинников приняли участие в охране общественного порядка при проведении Кубка Конфедерации по футболу в Сочи. В июне—июле 2018 года 73 казака-дружинника примут участие в охране общественного порядка при проведении матчей Чемпионата мира по футболу в Сочи», — сказал Сергей Васин.

Участники сбора признали работу атамана ЕРКО удовлетворительной. Сбор утвердил состав и структуру правления Екатеринодарского районного казачьего общества, были внесены изменения в состав казачьего суда. Лучших казаков станичных и хуторских первичных казачьих обществ и атаманов наградили благодарностями и грамотами, сообщает пресс-служба городской администрации.