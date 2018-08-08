В Дагестане при столкновении локомотива и легковушки погибли трое и пострадали пятеро

В Дагестане 7 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля и локомотива

Авария случилась в 23:50 в Карабудахкентском районе рядом с санаторием «Каспий». На нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и локомотив.

В результате ДТП погибли три человека. Еще пять человек пострадали. Их доставили в карабудахкентскую районную больницу.

Возгорания на месте происшествия не было. Движение на переезде осуществлялось в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.