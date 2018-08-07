На сайте госзакупок опубликован тендер госкомпании «Российские автомобильные дороги» на проведение предпроектных работ по созданию объекта «Скоростная автомобильная дорога Краснодар — Абинск — Кабардинка»

Согласно условиям тендера, исполнитель должен будет подготовить материалы, необходимые для обоснования решения о выборе механизмов и сроков реализации проекта, источников финансирования, с целью принятия решения правительством РФ о целесообразности реализации проекта; выбрать трассировку дороги, обосновать стоимость и сроки реализации проекта; разработать организационно-правовое и финансово-имущественное структурирование проекта.

Под проектом понимается «проектирование, строительство и эксплуатация на платной основе скоростной автомобильной дороги "Краснодар — Абинск — Кабардинка" (с учетом необходимости обеспечения выхода на Транспортный переход через Керченский пролив, а также возможного изменения схемы маршрута и титула проекта)». Отмечается, что строительство дороги предусмотрено Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года и Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения.

«На сегодняшний день проект приобрел высокое стратегическое значение для Российской Федерации в связи с вхождением в ее состав Республики Крым. Реализация проекта строительства автомобильной дороги Краснодар — Абинск — Кабардинка с возможным продолжением в направлении транспортного перехода через Керченский пролив будет способствовать успешной интеграции Крыма в экономическое пространство России, а также обеспечит устойчивую связь Новороссийского транспортного узла с административным центром Краснодарского края и опорной сетью автомобильных дорог Южного федерального округа», — отмечается в документации.

Начальная максимальная стоимость закупки составляет 150 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, помочь со строительством указанных дорог «Автодор» в мае попросил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сергей Кельбах тогда пообещал приложить максимальные усилия, чтобы решить этот вопрос на федеральном уровне. В июле глава госкомпании заявлял, что если этот проект и проект Дальнего Западного обхода Краснодара будут реализованы в ближайшие 3-5 лет, юг России получит «совершенно иную экономику».

Отметим, что трассу между Краснодаром и Новороссийском через Абинск планировалось построить еще в 90-х. В 1997 году был заключен договор с итальянской фирмой на строительство трассы Абинск — Кабардинка. Итальянцы проектировали автобан на уровне последних достижений, стоимость проекта достигала 500 млн долларов, инвесторы предполагали эксплуатировать дорогу в платном режиме 10 лет, а затем передать в краевую собственность. Однако планы сорвались из-за дефолта 1998 года. В 2004-м к строительству дороги самостоятельно приступили власти Абинского района, но тогда не нашлись инвесторы.