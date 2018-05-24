Кондратьев попросил главу «Автодора» помочь со строительством двух новых дорог на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и представитель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах 24 мая обсудили перспективы развития дорог региона

«Активность порта сегодня высока, туда постоянно идет грузовой транспорт, жители стоят в многочасовых пробках. Новая дорога крайне важна, она позволит развести потоки грузового и легкового транспорта», — резюмировал Кондратьев.

Глава Кубани заявил, что в крае необходимо не только реконструировать существующие дороги, но и строить новые. В первую очередь это Дальний западный обход Краснодара, который планируют запустить в 2020 году, а также альтернативная дорога к побережью Черного моря Краснодар — Абинск — Кабардинка. Скоростная магистраль призвана избавить от пробок путь в направлении Новороссийска.

Сергей Кельбах пообещал приложить максимальные усилия, чтобы решить этот вопрос на федеральном уровне. Сейчас возможность такого строительства предусмотрена в Транспортной стратегии РФ до 2030 года.

«Мы знаем и пониманием все ваши опасения. По всем обозначенным точкам необходимо решение», — сказал глава «Автодора».

Стенд Краснодарского края на ПМЭФ занимает площадь 590 кв. метров и будет работать в формате ресторана. На форуме состоится презентация нового брендбука Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году начало строительства Дальнего Западного обхода Краснодара было запланировано на 2018 год. В июле 2017 года после встречи Кондратьева и Кельбаха глава Кубани подтвердил сроки начала работ, однако в марте 2018-го было объявлено, что строительство Дальнего Западного обхода отложено на год.