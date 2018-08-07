Лайнер «Князь Владимир» чинили после пожара с мая. С 5 августа выход дважды отложили

Круизный теплоход «Князь Владимир», пострадавший при пожаре в начале мая, должен отправиться по маршруту Сочи – Крым 8 августа

Как сообщали Юга.ру, отправление первого в этом сезоне рейса лайнера из Сочи в Севастополь должно было состояться еще 29 апреля. Его перенесли из-за неисправности судна на 6 мая. Однако в ночь перед стартом круиза на судне произошел пожар. Рейсы отменили до августа.

Первый рейс был намечен на 5 августа, но выход теплохода отложили дважды. В этот день выход перенесли на вечер 7 августа, а теперь ожидается, что круиз начнется утром 8-го. По словам руководителя компании, выступающей генеральным агентом по продаже круизов, Андрея Михайловского, это связано с тем, что у компании-оператора ООО «Черноморские круизы» возникла задержка с разрешительными документами, однако сейчас вопрос уже решен.

Он сообщил, что туристам, которые ожидают отправления теплохода, предложили различные варианты компенсаций, передает «РИА Туризм».

Таким образом, круизы на лайнере стартуют на три месяца позже запланированной даты.