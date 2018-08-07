С гражданской жены Сергея Цапка приставы взыщут более 30 млн рублей

Судебные приставы планируют взыскать около 31 млн рублей по искам потерпевших с гражданской жены умершего Сергея Цапка

На данным момент остаток задолженности составляет 30 млн 897 тыс. рублей. Их планируют взыскать с имущества умершего Сергея Цапка по искам семи потерпевших по уголовному делу банды из станицы Кущевская, сообщил журналистам во вторник главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

Судебное заседание назначено на 16 августа. Денежные средства находятся на расчетном счете Анжелы-Марии Цапок, гражданской жены Сергея Цапка.

«Велика вероятность удовлетворения заявления судебного пристава-исполнителя», — цитирует Кумирова «Интерфакс-Юг».

В сентябре 2015 года Кущевский районный суд с осужденных участников банды солидарно взыскал 100 млн рублей и еще 153 млн рублей с имущества, которое находилось в распоряжении Анжелы-Марии Цапок.

Как сообщали Юга.ру, 21 марта 2017 года в Краснодарском краевом суде состоялось предварительное слушание по вопросу взыскания компенсаций с участников банды Сергея Цапка. Тогда родственники погибших в результате действий банды требовали исполнения судебных решений о выплате 253 млн рублей. Несмотря на апелляционную жалобу Анжелы-Марии Цапок суд оставил в силе решение о взыскании 153 млн рублей с наследства Сергея Цапка.