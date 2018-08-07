В Брюховецком районе на модернизацию начальной школы № 2 направят 52 млн рублей

В брюховецкой школе № 2, которая считалась одной из самых переполненных в районе, начали ремонт здания начальной школы

В прошлом учебном году дети занимались в две смены в связи с аварийным состоянием здания начальной школы. По поручению главы района Владимира Мусатова разработали проект, провели аукцион и определили подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту. После этого заключили контракт.

«Спасибо губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Ремонт стал возможен благодаря поддержке краевого бюджета. Более 22 млн рублей уже выделили на реконструкцию здания начальной школы и покупку мебели для новых кабинетов. Дополнительно ожидаем еще 30 млн рублей на приобретение оборудования», — сказал Мусатов.

В кабинетах установят новую мебель, гардеробные системы, интерактивное и лабораторное оборудование. В школе появится видеостудия, оркестровый класс для занятий на музыкальных инструментах, кабинет для занятий юных журналистов. Планируется, что будет работать шахматный клуб, кружок по робототехнике и спортивный зал. Для театральной студии «Пилигрим» купят радиомикрофоны, в кабинетах технологии появятся новые швейные машины и станки, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья установят пандус, дверные проемы сделают без порогов, оборудуют туалетные комнаты и умывальники.