На Дону подросток прыгнул с обрыва в озеро и утонул
Ростовская область Оксана Васильченко
В Красносулинском районе Ростовской области начали проверку по факту гибели 15-летнего местного жителя в водоеме
Подросток вместе со своими друзьями 6 августа пришел на водоем, расположенный на северо-восточной окраине станицы Владимировской. По предварительной информации, во время купания мальчик прыгнул в озеро с края карьера, с высоты около 2 метров. После этого он не смог выплыть и утонул.
Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Уже опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
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