На Дону подросток прыгнул с обрыва в озеро и утонул

Ростовская область

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В Красносулинском районе Ростовской области начали проверку по факту гибели 15-летнего местного жителя в водоеме

Подросток вместе со своими друзьями 6 августа пришел на водоем, расположенный на северо-восточной окраине станицы Владимировской. По предварительной информации, во время купания мальчик прыгнул в озеро с края карьера, с высоты около 2 метров. После этого он не смог выплыть и утонул.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Уже опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следственный комитет
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