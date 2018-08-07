На Дону подросток прыгнул с обрыва в озеро и утонул

В Красносулинском районе Ростовской области начали проверку по факту гибели 15-летнего местного жителя в водоеме

Подросток вместе со своими друзьями 6 августа пришел на водоем, расположенный на северо-восточной окраине станицы Владимировской. По предварительной информации, во время купания мальчик прыгнул в озеро с края карьера, с высоты около 2 метров. После этого он не смог выплыть и утонул.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Уже опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.