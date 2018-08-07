Курорт «Роза Хутор» принял новые стандарты гостеприимного сервиса

Сочинский курорт «Роза Хутор» продолжает совершенствовать качество обслуживания гостей

Для обеспечения высокого уровня услуг вне зависимости от сезона на курорте введут стандарты гостеприимного сервиса. Они основаны на международных практиках клиентского обслуживания и являются обязательными для всех сотрудников курорта, которые взаимодействуют с гостями.

«Мы должны делать все возможное, чтобы отдых на "Роза Хутор" был максимально комфортным и доступным для каждого гостя. Мы постоянно совершенствуемся в этом направлении, поскольку только такая стратегия позволит преумножить успехи, сохранить высокую репутацию и повысить качество бренда», — сказал гендиректор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Стандарты гостеприимного сервиса предполагают определенные параметры внешнего вида, рабочего места сотрудника, его поведения, взаимодействия с гостями, предоставления сервиса. Персонал, работающий с гостями, должен соблюдать правила конфиденциальности, сохранять приватность отдыха туристов. Стандарты включают шесть ключевых составляющих хорошего сервиса: скорость, удобство, прозрачность, доступность, дружелюбие, эффективность, сообщили в пресс-службе курорта.

На курорте организована обратная связь от гостей. Они могут отправить сообщение в разделе на сайте, написать в книге жалоб и предложений, а также на страницах в соцсетях. Специалисты проводят опросы общественного мнения, внутренний аудит, замеры распределения времени и скорости обслуживания гостей, анализ звонков, совершают визиты «тайного покупателя».

«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт мирового класса. Зимой работают горнолыжные трассы. Их общая протяженность составляет 102 км. На трассах 28 подъемников. Летом организуют пешие и веломаршруты, работает морской пляж в Имеретинской долине. На курорте открыты 14 отелей разной категории звездности.

Пять лет подряд, с 2013 года, «Розу Хутор» признают лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В зимнем сезоне-2018/19 курорт принял около 920 тыс. туристов.