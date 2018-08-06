В Анапе нашли в пруду тело женщины, привязанное к шлакоблоку

Краснодарский край

Распечатать

Мертвую женщину с привязанным к туловищу куском шлакоблока обнаружили в водоеме под Анапой

Об этом стало известно 6 августа. Тело нашли в хуторе Усатова Балка в пруду № 2.

«Проводится доследственная проверка. Причина смерти еще не установлена», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как передает телеканал «360», медики зафиксировали у погибшей ушиб челюсти. Женщина скончалась предположительно два-три дня назад, ей было около 35 лет.

Как сообщали Юга.ру, в марте в Крыму на дне водоема нашли машину с телами мужчины, женщины и ребенка, по факту исчезновения которых в конце февраля возбудили уголовное дело. Подозреваемым в убийстве стал сотрудник ФСИН.

Анапа Происшествия Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Яблоновский мост планируют отремонтировать до 20 августа
Глава Новороссийска поручил срочно расчистить ливневую систему в городе
«Уфа» разгромила «Анжи» в матче ЧР
Новое направление «Магнита» — «Здоровье» возглавил еще один бывший топ-менеджер X5 Retail Group
Ростовчанин расстрелял трех посетителей бильярдного клуба за отказ играть на деньги. Один человек погиб, двое пострадали
В Кавказском районе в ДТП с тремя грузовиками и четырьмя легковушками погибли двое

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале