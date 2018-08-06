В Ростовской области местного жителя будут судить за развращение семилетнего мальчика

В Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в развращении ребенка

По версии следствия, 1 августа 54-летний житель Новочеркасска на территории интерната для престарелых и инвалидов завел семилетнего мальчика в безлюдное место. Там он показал ребенку свои половые органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.