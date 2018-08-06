В Краснодаре пьяный мужчина пытался выпрыгнуть из окна
На улице Селезнева спасатели сняли мужчину с окна на восьмом этаже
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал Юга.ру, что в 10:00 от прохожих спасателям поступило сообщение о том, что в открытом окне на улице Селезнева, 102 находится мужчина. На место приехали оперативные службы, которые сняли его и доставили в больницу.
Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения, возможно, наркотического. В квартире вместе с ним также была пьяная девушка.
Проводится проверка.
Типичный "солевой" понедельник! Вот подробности: • Сегодня, 6 августа в 10:00 на улице Селезнева жители могли наблюдать такую картину: мужик в костюме Адама, стоя на МЧСовской лестнице кричит что-то несвязное, а МЧСовец пытается его спасти... • Нас эта ситуация заинтересовала и мы выяснили, что на самом деле там происходит: - В 10:00 поступило сообщение о том, что в открытом окне квартиры на 8 этаже жилого дома по улице Селезнева, 102 находится неадекватный мужчина. • На место незамедлительно прибыли оперативные службы, которые сняли данного гражданина, после чего, с учетом его поведения и признаками наркотического опьянения, он был госпитализирован специальной бригадой медиков. - Установлено, что в квартире вместе с ним находилась девушка с признаками алкогольного опьянения... • Видео от подписчика. #Чп #ЧпКраснодар #Мчс #Краснодар #Кубань #tipichkrd #kukarta
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