В Краснодаре пьяный мужчина пытался выпрыгнуть из окна

Типичный "солевой" понедельник! Вот подробности: • Сегодня, 6 августа в 10:00 на улице Селезнева жители могли наблюдать такую картину: мужик в костюме Адама, стоя на МЧСовской лестнице кричит что-то несвязное, а МЧСовец пытается его спасти... • Нас эта ситуация заинтересовала и мы выяснили, что на самом деле там происходит: - В 10:00 поступило сообщение о том, что в открытом окне квартиры на 8 этаже жилого дома по улице Селезнева, 102 находится неадекватный мужчина. • На место незамедлительно прибыли оперативные службы, которые сняли данного гражданина, после чего, с учетом его поведения и признаками наркотического опьянения, он был госпитализирован специальной бригадой медиков. - Установлено, что в квартире вместе с ним находилась девушка с признаками алкогольного опьянения... • Видео от подписчика. #Чп #ЧпКраснодар #Мчс #Краснодар #Кубань #tipichkrd #kukarta

