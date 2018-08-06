В Краснодаре пьяный мужчина пытался выпрыгнуть из окна

На улице Селезнева спасатели сняли мужчину с окна на восьмом этаже

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал Юга.ру, что в 10:00 от прохожих спасателям поступило сообщение о том, что в открытом окне на улице Селезнева, 102 находится мужчина. На место приехали оперативные службы, которые сняли его и доставили в больницу.

Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения, возможно, наркотического. В квартире вместе с ним также была пьяная девушка.

Проводится проверка.