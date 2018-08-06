На Кубани при пожаре погибла 90-летняя пенсионерка

Краснодарский край

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В Новопокровском районе в результате пожара 4 августа погибла 90-летняя женщина

Пожар произошел в частном доме по улице Красных Партизан в станице Калниболотской. По предварительным данным, в сгоревшем доме находилась пенсионерка со своим внуком. Женщина погибла на месте. Мужчина с обгоревшими нижними конечностями был доставлен в больницу.

По одной из версий следствия, пожар произошел из-за возгорания сплит-системы.

Проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Новопокровский район Пожары
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