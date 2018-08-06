В краснодарском микрорайоне «Губернский» сдали еще один литер

В Краснодаре в микрорайоне «Губернский» 4 августа сдали 24-й литер

В честь этого в микрорайоне провели праздничные мероприятия.

«Для группы компаний "ЮгСтройИнвест" главная цель — это создание семейных микрорайонов. Каждый день на строительных площадках команда профессионалов строит дома, инфраструктуру, места для спорта и отдыха, чтобы каждому человеку было комфортно. Этой традиции компания придерживается 15 лет. Сейчас, принимая новоселов 24-го литера, мы хотим поблагодарить их за выбор "ЮгСтройИнвест"», — сказал директор по строительству «ЮгСтройИнвест Кубань» Игорь Кобозев.

В литере 162 квартир. Каждая из них сдана с предчистовой отделкой и двойным остеклением. Квартиры полностью готовы к ремонту. Рядом с 24-м литером установили детскую и спортивную площадки, сообщили в пресс-службе компании.

В микрорайоне сдали всего восемь домов. Также построен детский сад. А с 1 сентября откроется школа на 1,5 тыс. мест. В «Губернском» появится поликлиника и два детских сада с ясельными группами.

Для жителей построены детские и спортивные площадки, крытый тренажерный зал, благоустроены аллеи. На одной из них есть фонтан и роллердром.