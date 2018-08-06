В Туапсинском районе три человека погибли в ДТП с грузовиком
Краснодарский край Маша Волобуева
В Туапсинском районе 5 августа произошла авария с тремя погибшими
ДТП случилось в районе поселка Дефановка в 16:25. По предварительным данным, Toyota Camry врезалась в припаркованную на обочине фуру. В полиции отметили, что водитель иномарки превысил допустимую скорость.
Два человека пострадали, еще трое погибли. Полиция проводит проверку, сообщает RT.
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