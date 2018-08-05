В Сочи иномарка на обочине сбила десятилетнюю девочку

В Адлерском районе Сочи иномарка наехала на десятилетнюю девочку, которая шла по обочине

Это произошло на улице Мичурина в районе дома 1. По предварительным данным, деввочка, возвращаясь домой, шла по краю проезжей части навстречу двигающимся машинам. В это время 51-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на обочину и наехал на ребенка. После столкновения с девочкой водитель продолжил движение и съехал в ливневой сток.

Ребенка доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

По факту проводят проверку.