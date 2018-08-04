В Ростове-на-Дону врачи впервые пересадили пациентке поджелудочную железу
В центре хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы пациентке впервые пересадили поджелудочную железу и почки
Операцию сделали 34-летней женщине, болеющей тяжелой формой сахарного диабета, осложненного терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Операция длилась 13 часов. Сейчас состояние женщины соответствует прогнозам, ее жизненные показатели в норме.
По словам министра здравоохранения региона Татьяны Быковской, такие операции редки из-за дефицита донорских органах. Процедура пересадки сложна, ее делают в 2-3 регионах, пишет «Российская газета».
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