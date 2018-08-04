На Дону ожидаются ливни, гроза и шквалистый ветер
Ростовская область Маша Волобуева
В Ростовской области 4 и 5 августа ожидается ухудшение погоды
В МЧС сообщили, что местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. Ветер усилится до 22 м/с.
Неблагоприятная погода сохраняется в регионе с 25 июля, сообщает «Интерфакс».
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