В Кавказском районе в ДТП погибли два человека

Краснодарский край

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В Кавказском районе 4 августа произошла авария с погибшими

ДТП случилось на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 58-летний краснодарец за рулем Mercedes врезался в стоявший на обочине автомобиль Volvo под управлением 62-летнего жителя Ставропольского края, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. По факту аварии проводится проверка.

ДТП Кавказский район
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