В Сочи потушили пожар на площади 200 кв. метров

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 3 августа потушили крупный пожар в Хостинском районе

Сообщение о пожаре на улице Яна Фабрициуса поступило на пульт дежурного в 21:48. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят три гаража на площади 200 кв. метров. Существовала угроза распространения огня.

Пожар локализовали в 22:18, ликвидировали — в 23:30. В тушении огня задействовали 21 человека и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

МЧС Пожары Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин подписал законопроект о повышении НДС до 20%
В Сочи спасатели нашли тело одного из утонувших детей
В Сочи потушили пожар на площади 200 кв. метров
В Красноярском крае потерпел крушение вертолет. Погибли 18 человек
Взрослые и дети, которых унесло течением реки в Сочи, переходили ее вброд недалеко от моста
В Сочи ищут двух детей, которых унесло течением реки

Лента новостей

Статьи

Сыр преткновения. Хроника борьбы за бренд «Адыгейский сыр»

Статьи

Трекинг к озерам, йога на берегу моря, прогулка по каньону

Чем заняться в выходные 4–5 августа

Статьи

«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену

С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале