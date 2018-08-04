В Сочи потушили пожар на площади 200 кв. метров
Краснодарский край Маша Волобуева
В Сочи 3 августа потушили крупный пожар в Хостинском районе
Сообщение о пожаре на улице Яна Фабрициуса поступило на пульт дежурного в 21:48. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят три гаража на площади 200 кв. метров. Существовала угроза распространения огня.
Пожар локализовали в 22:18, ликвидировали — в 23:30. В тушении огня задействовали 21 человека и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Трекинг к озерам, йога на берегу моря, прогулка по каньону
Чем заняться в выходные 4–5 августа
«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену
С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.