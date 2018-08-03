Во время прогулки на яхте в Новороссийске канатом убило москвичку
Краснодарский край Валерия Дульская
В Новороссийске 2 августа во время морской прогулки на яхте умерла женщина
Трагедия произошла около 10:20 в открытом море у села Южная Озереевка. По предварительным данным, во время прогулки на судне «Яуза» оторвался канат, который держит мачту. Им 45-летнюю женщину ударило о стену яхты. Она скончалась на месте.
Следователи опрашивают капитана яхты, очевидцев произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, сообщает пресс-служба Южного СУТ России.
Трекинг к озерам, йога на берегу моря, прогулка по каньону
Чем заняться в выходные 4–5 августа
«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену
С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.