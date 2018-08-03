Во время прогулки на яхте в Новороссийске канатом убило москвичку

Краснодарский край

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В Новороссийске 2 августа во время морской прогулки на яхте умерла женщина

Трагедия произошла около 10:20 в открытом море у села Южная Озереевка. По предварительным данным, во время прогулки на судне «Яуза» оторвался канат, который держит мачту. Им 45-летнюю женщину ударило о стену яхты. Она скончалась на месте.

Следователи опрашивают капитана яхты, очевидцев произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, сообщает пресс-служба Южного СУТ России.

Несчастные случаи Новороссийск
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