В Адыгее на уличное освещение дорог направят 90 млн рублей

В Адыгее до конца года планируют установить освещение на 45 км дорог, на эти цели направили 90 млн рублей

В республике уличное освещение установлено на 149 км дорог. Начальник компании «Адыгеяавтодор» Алексей Корешкин сообщил, что уже выполнены строительно-монтажные работы протяженностью 11,2 км на 23 млн рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил использовать энергосберегающее оборудование при создании уличного освещения. Ожидается, что это в три раза снизит затраты при его эксплуатации. Кумпилов отметил, что при планировании дорожных работ необходимо расставлять приоритеты, устраняя проблемные участки, эффективно использовать выделяемые бюджетные деньги.

«С председателем правления "Росавтодора" Сергеем Кельбахом договорились об обучении специалистов. В Адыгею направят экспертов, которые оценят состояние региональной дорожной сети и укажут на существующие недостатки. Это позволит пересмотреть работу дорожной отрасли республики, повысить ее эффективность», — добавил глава республики.